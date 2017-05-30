الرئيس الروسي: واثق أن النظام السوري لم ينفذ هجوم خان شيخون الكيميائي
الرئيس الروسي: واثق أن النظام السوري لم ينفذ هجوم خان شيخون الكيميائي
11:24 م الثلاثاء 30 مايو 2017
القاهرة- (أ ش أ):
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن يقينه أن النظام السوري لم يرتكب الهجوم الكيميائي الدامي الذي وقع في مطلع أبريل في خان شيخون، مؤكدا موافقته على "الخط الأحمر" الذي حدده نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقال بوتين - في حديث مع صحيفة (لوفيجارو) نُشر اليوم الثلاثاء - إنه وفقا للمعلومات المتوفرة لدى الأجهزة الروسية لا يوجد أي دليل على استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الرئيس بشار الأسد، مضيفا: "نحن على يقين أنه لم يفعل ذلك".
وردا على الخط الأحمر الذي ذكره إيمانويل ماكرون، الذي حذر بالأمس من أن أي استخدام للأسلحة الكيميائية سيعقبه ردا فوريا من فرنسا، قال فلاديمير بوتين: "أنا موافق.. وأكثر من ذلك.. أعتقد أن هذه المسألة يجب طرحها في سياق أوسع ضد أي شخص أو أي قوة تستخدم هذه الأسلحة".
واعتبر الرئيس الروسي أنه على المجتمع الدولي وضع سياسة مشتركة وإيجاد حلول تجعل بكل بساطة استخدام الأسلحة الكيميائية أمرا مستحيلا.
وكانت الدول الغربية من بينها فرنسا اتهمت النظام السوري بالمسؤولية عن هجوم على بلدة خان شيخون الخاضعة لسيطرة المعارضة بشمال غرب سوريا، والذي أسفر عن مقتل 88 شخصا في الرابع من أبريل، وأمر، على إثره، الرئيس دونالد ترامب بتوجيه ضربات على قاعدة جوية للنظام.
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