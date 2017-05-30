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مسئول أمريكي: واشنطن شرعت بالفعل في شحن أسلحة لوحدات حماية الشعب الكردي في سوريا

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مصراوي Masrawy

مسئول أمريكي: واشنطن شرعت بالفعل في شحن أسلحة لوحدات حماية الشعب الكردي في سوريا

11:22 م الثلاثاء 30 مايو 2017

مسئول أمريكي: واشنطن شرعت بالفعل في شحن أسلحة لوحدات حماية الشعب الكردي في سوريا

الشعب الكردي في سوريا

 

القاهرة- (أ ش أ):

كشف مسئول أمريكي، أن واشنطن شرعت بالفعل في شحن أسلحة لوحدات حماية الشعب الكردي بسوريا التي تشارك في عمليات استعادة مدينة الرقة من قبضة تنظيم داعش.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن المسئول قوله: إن عملية الشحن بدأت خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وفقا للأمر الرئاسي الذي أصدره الرئيس دونالد في وقت سابق من الشهر الجاري.

وتأتي الخطوة الأمريكية علي الرغم من أن تركيا انتقدت قرار واشنطن تزويد الأكراد بالسلاح واعتبرت الأمر غير مقبول، لكن واشنطن قالت إنها ستبدد قلق تركيا.

وفي الوقت ذاته، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن قوات موالية للحكومة السورية احتشدت اليوم مرة ثانية بالقرب من موقع استهدفت فيه طائرات التحالف الدولي قافلة موالية للحكومة بينما كانت متجهة إلى موقع عسكري للتحالف قرب الحدود الأردنية.

وقال المتحدث باسم البنتاجون كابتن البحرية الأمريكية جيف ديفيز، إن قوات التحالف تواصل رؤية تحشيد ولديها قلق بهذا الشأن، مشيراً إلى أن مئات من الجنود يتواجدون في المنطقة.

 

 

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