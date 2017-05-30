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فيديو| يوسف الحسيني: «العلاقة بين إسرائيل وقطر زي الراجل وزوجته»

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فيديو| يوسف الحسيني: «العلاقة بين إسرائيل وقطر زي الراجل وزوجته» فيديو| يوسف الحسيني: «العلاقة بين إسرائيل وقطر زي الراجل وزوجته»

التحرير

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تحدث الإعلامي يوسف الحسيني، عن تسريب صوتي لأمير قطر السابق حمد بن خليفة آل الثاني، مع الرئيس الليبي معمر القذافي، يكشف تآمره على ، ورغبته في تقسيم المملكة العربية ، واصفًا تاريخ الحكام القطريين بالأكثر سوادًا.

وقال الحسيني، خلال برنامج «بتوقيت القاهرة»، المذاع على قناة «أون لايف»: «جهود قطر لا تهدأ لمحاولة بث حالة من عدم الاستقرار في المنطقة العربية، ونجحوا في تحقيق ذلك في ليبيا وسوريا، فشلوا في مصر والسعودية والإمارات، وتحاول الآن في تونس».

وتابع الحسيني: «العلاقة بين الكيان الصهيوني (إسرائيل) وقطر حميمة للغاية»، مستطردًا: «العلاقة بين الاثنين علاقة رجل بزوجته».

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التحرير

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