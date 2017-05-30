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حظر أمريكا أجهزة الكمبيوترالمحمولة على متن الطائرات الأوروبية قيد المناقشة

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مصراوي Masrawy

حظر أمريكا أجهزة الكمبيوترالمحمولة على متن الطائرات الأوروبية قيد المناقشة

11:20 م الثلاثاء 30 مايو 2017

حظر أمريكا أجهزة الكمبيوترالمحمولة على متن الطائرات الأوروبية قيد المناقشة

أجهزة الكمبيوتر المحمولة في الطائرات

(د ب أ):

قالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن حظر أجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من الأجهزة الالكترونية الكبيرة في مقصورة الركاب في الطائرات القادمة من أوروبا إلى الولايات المتحدة لا يزال قيد المناقشة.

وقال وزير الأمن الداخلي جون كيلي للمسؤولين في الاتحاد الأوروبي إن توسيع الحظر المفروض على الكمبيوتر المحمول في الوقت الراهن بالنسبة للرحلات الجوية من بعض وجهات الشرق الاوسط "لا يزال مطروحا على الطاولة".

كانت مصادر أوروبية قد أشارت في وقت سابق إلى أن الولايات المتحدة قررت عدم توسيع الحظر.

وقال المتحدث باسم الأمن الداخلي ديف لابان "إن الوزير كيلي أكد أنه سينفذ كل الاجراءات اللازمة لتأمين الطائرات التجارية المتجهة إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك حظر وجود أجهزة الكترونية كبيرة في مقصورة الركاب".

وكانت الولايات المتحدة قد حظرت فى وقت سابق من العام الجاري، اصطحاب أجهزة الكترونية كبيرة، بما فيها أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية في مقصورات الركاب في الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة والتي تقلع من 10 مطارات فى ثماني دول بالشرق الاوسط.

 

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