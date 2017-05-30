بكري: عبدالمحسن سلامة رئيسًا لمجلس إدارة الأهرام.. و"ميري" مديرًا لتحرير الأخبار
بكري: عبدالمحسن سلامة رئيسًا لمجلس إدارة الأهرام.. و"ميري" مديرًا لتحرير الأخبار
11:07 م الثلاثاء 30 مايو 2017
كتبت- هاجر حسني:
كشف النائب مصطفى بكري، عن الأسماء المرشحة في التغييرات الصحفية التي سيتم الإعلان عنها غدًا الأربعاء، لتولي رئاسة المؤسسات القومية.
وقال بكري- عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إن نقيب الصحفيين، عبدالمحسن سلامة، سيتولى رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، بينما يتولى علاء ثابت، رئاسة تحريرها.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الكاتب الصحفي ياسر رزق، سيتولى رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الأخبار، بينما يرأس خالد ميري، عضو مجلس نقابة الصحفيين رئاسة تحريرها.
وبالنسبة لصحيفة الجمهورية، أضاف بكري: "سعد سليم يتولى رئاسة مجلس إدارتها، ورفعت رشاد الشركة القومية"، بينما يتولى محمد فايز رئاسة دار المعارف، ومجدي سبلة رئاسة دار الهلال، وأحمد باشا، رئاسة مؤسسة روز اليوسف.
وتعقد الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعا غدًا الأربعاء في تمام الساعة 11 صباحا؛ لإعلان مشروع إصلاح المؤسسات الصحفية القومية والتغييرات الصحفية.
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