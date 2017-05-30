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بلطجية يهاجمون رئيس محكمة جنايات ويقتحمون منزله لخلافات مع أقاربه بالصف

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مصراوي Masrawy

بلطجية يهاجمون رئيس محكمة جنايات ويقتحمون منزله لخلافات مع أقاربه بالصف

10:36 م الثلاثاء 30 مايو 2017

بلطجية يهاجمون رئيس محكمة جنايات ويقتحمون منزله لخلافات مع أقاربه بالصف

كتب - صابر المحلاوي:

هاجم 5 بلطجية رئيس محكمة جنايات أثناء ذهابه الي صلاة التروايح بمدينة الصف بسبب خلافاتهم مع عائلته وقاموا بتحطيم سيارته ثم تتبعه واقتحام منزله.

وكشفت تحقيقات نيابة الصف التي أجراها عبد المعز ربيع وكيل نيابة الصف تحت إشراف المستشار هشام رفعت رئيس النيابة، أنه أثناء سير رئيس محكمة جنايات بقرية بالصف متوجهًا لأداء صلاة التراويح اعترض طريق سيارته 5 أشخاص يحملون أسلحة بيضاء "سنج ومطاوي وعصي" وانهالوا علي سيارته تحطيمًا حتي تم إتلافها فانصرف المستشار عائدًا إلى منزله إلا أن المتهمين تتبعوه واقتحموا منزله وقاموا بتحطيم الأثاث وأبواب المنزل.

وقدم رئيس المحكمة مذكرة بأقواله إلى النيابة العامة واتهم الأشخاص الخمسة بإتلاف سيارته ومنزله والتعدي عليه بالسب والشتم وسط الشارع.

وكشفت تحقيقات شريف أسامة مدير النيابة، أن خلافات بين المتهمين وبين أقارب رئيس المحكمة دفعتهم إلى ارتكاب الجريمة وتحطيم سيارة المستشار ومنزله انتقامًا من أقاربه.

وأمرت النيابة تحت إشراف المستشار حاتم فاضل -المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية- بضبط وإحضار المتهمين الخمسة الهاربين.

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