حريق هائل يلتهم 6 منازل و6 حظائر ماشية في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الأقصر من السيطرة على حريق هائل اندلع في عدد 6 منازل و6 حظائر ماشية في قرية الرياينة التابعة لمركز ومدينة أرمنت جنوب المحافظة.

كان محافظ الأقصر محمد بدر تلقى إخطارًا من رئيس مدينة أرمنت العميد عبدالله عاشور باندلاع حريق في عدد من المنازل وحظائر الماشية في قرية الرياينة التابعة لمركز ومدينة أرمنت.

انتقل رئيس مدينة أرمنت العميد عبدالله عاشور، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدفاع المدني وسيارات الإطفاء إلى الموقع وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

وأسفر الحريق عن اشتعال النيران في عدد 6 منازل و6 حظائر ماشية ونفوق 3 رؤوس ماشية (عجل وبقرتين)، وإصابة مواطن بإصابات خفيفة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأمر المحافظ بصرف مبلغ 5 آلاف جنيه لكل أسرة تضررت في الحادث، وتوفير إعاشة يومية للمواطن المصاب داخل المستشفى، وصرف مبلغ 500 جنيه معاش تكافل وكرامة لكل أسرة.

كما أعلن المحافظ أنه سيتم تعويض رؤوس الماشية المتضررة من إحدى الجمعيات الخيرية برؤوس مماثلة بديلة.​

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