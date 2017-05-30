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بالفيديو.. مرتضى منصور: كهربا ليس للبيع او الإعارة

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بالفيديو.. مرتضى منصور: كهربا ليس للبيع او الإعارة بالفيديو.. مرتضى منصور: كهربا ليس للبيع او الإعارة

التحرير

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قال ، رئيس نادي ، أن محمود عبد المنعم «كهربا»، لاعبًا بالفريق الأبيض، ولا نية للاستغناء عنه، معلقًا «ماعنديش بيع ولا إعارة لحد خلاص».

وأضاف «مرتضى» خلال اجتماعه مع الجهاز الفني واللاعبين، اليوم الثلاثاء، أن الفريق ينافس على بطولات كثيرة، ويحتاج لجميع لاعبيه، «الزمالك الحمد لله فيه فلوس».

وتابع رئيس القلعة البيضاء، أن الإستغناء عن أى لاعب سيكون بيد الجهاز الفني بقيادة البرتغالي أوجوستو إيناسيو.

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وقرر«منصور»، خصم 200 الف جنيه من مستحقات «كهربا» بسبب تغيبه عن مران الفريق اليوم، مشددًا أنه سيتم توقيع نفس الغرامة عليه إذا تكررغيابه.

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التحرير

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