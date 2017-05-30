المستكاوي: الدولة المصرية لا تدرك أهمية الأهلي والزمالك

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قال الناقد الرياضى، حسن المستكاوى، إن الدولة المصرية لا تدرك أهمية الأهلي والزمالك، وما يمثلاه من قوة ناعمة لها في المنطقة العربية.

وأضاف «المستكاوي»، خلال لقاءه ببرنامج «الحوار مستمر»، الذي يعرض على قناة oN Live، أن هناك مشجعون للأهلي والزمالك في منطقتى شمال إفريقيا والخليج، وأن مباراة القمة بين الفريقين كانت تحظى بشهرة ومتابعة واسعة في السنوات الماضية.

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وتابع، «الكرة ظاهرة مرتبطة بالسياسة، وعلينا ألا نغفل أن الشعب المصري كان ينسى همومه الاقتصادية في الفترة الماضية ويتابع بشغف مباريات المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية بالجابون، فالكرة تؤثر بشكل كبير في الشعوب بجميع أنحاء العالم».