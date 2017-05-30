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خصومات على إصدارات هيئة الكتاب في "معرض فيصل"

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مصراوي Masrawy

خصومات على إصدارات هيئة الكتاب في "معرض فيصل"

10:20 م الثلاثاء 30 مايو 2017

كتبت- نسمة فرج:

تنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب، معرض الكتاب الرمضاني بفيصل للكتاب في دورته السادسة خلال الفترة من 4 حتى 13 يونيو المقبل ـ 9 إلى 18 رمضان ــ بمشاركة 48 ناشرا.

يضم جناح هيئة الكتاب أحدث إصدارات الهيئة فى مختلف المجالات وسلاسل النشر، منها وكذلك إصدارات مكتبة الأسرة بمختلف سلاسلها، مع تخفيضات وخصومات كبيرة وجناح للكتب تباع بسعر جنيه واحد للكتاب.

كما يقام نشاط ثقافي وفني متنوع يوميا يتضمن لقاءات فنية ورياضية وأمسيات شعرية، وحفلات إنشاد دينى يشارك فيها مجموعة كبيرة من الكتاب والشعراء والفنانين.بالإضافة إلى ورش الأطفال وفقرات الأراجوز والساحر والعرائس المتحركة.

ويفتح المعرض أبوابه على فترتين الفترة الأولى من الحادية عشر صباحا حتى الرابعة عصرا، والفترة الثانية من التاسعة مساء حتى الواحدة صباحا.

مصراوي| تابعونا في صفحة متخصصة تواكب شهر رمضان بتغطية خاصة

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