يحيى راشد يلتقي أول فوج سياحي لمسار رحلة العائلة المقدسة

القاهرة- (أ ش أ):

التقى وزير السياحة يحيى راشد، بفوج سياحي مكون من 520 سائحا من 20 جنسية مختلفة حضروا إلى مصر تحت اسم "السماء المفتوحة"، وهو الفوج السياحي الأول الذي جاء خصيصا لزيارة جزء من مساري رحلة العائلة المقدسة بالقاهرة، ورحلة خروج موسى من أرض سيناء، وذلك في إطار جهود وزارة السياحة المصرية للترويج للسياحة الدينية.

وقد رحب الوزير بالفوج السياحي وبالشركة المنظمة، التي أكدت أنه بعد نجاح الزيارة هذا العام، سوف تقوم بتنظيم زيارة العام القادم لفوج به أكثر من 1500 سائح لزيارة مسار رحلة العائلة المقدسة.

من ناحيتهم، أشاد أعضاء الفوج السياحي بالاهتمام الذي توليه وزارة السياحة المصرية بالسياحة الدينية، وإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، وبالدعم اللوجيستي لبرنامج الزيارة وتأمين الفوج في أثناء الرحلة.

جدير بالذكر أن الفوج وصل القاهرة يوم 24 مايو الجاري، وقام بزيارة جزء من مسار رحلة العائلة المقدسة بها، حيث زار كنيسة أبي سرجة التي بها المغارة التي اختبأت بها العائلة، والكنيسة المعلقة وكنيسة مارجرجس الروماني التابعة لطائفة الروم الأرثوذوكس، ثم انتقل الفوج السياحي أمس إلى سانت كاترين التي سيقضي فيها 3 أيام يزور فيها مسار رحلة خروج موسى من أرض سيناء.

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