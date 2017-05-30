وفد كنائس أستراليا ونيوزيلندا يؤكدون تضامنهم مع مصر ضد الإرهاب

القاهرة - (د ب أ)

أكد وفد رفيع المستوى من كنائس أستراليا ونيوزيلندا، اليوم الثلاثاء ، تضامنهم مع مصر ضد الإرهاب ودعم رسالة العيش المشترك بين المصريين.

ويضم الوفد الذي جاء من لبنان ، في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، الأب " إيلى نخول " السكرتير العام لمجلس أساقفة وممثلي الكنائس الرسولية الشرقية بأستراليا ونيوزيلندا والأنبا "بيشوب روبير "مطران الملكيين الكاثوليك بسيدني والأنبا" بيشوب جوليان" رئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية بهوبر والأنبا "ارشبيب ناجريان "مطران الأرمن الأرثوذكس بسيدني والمطران "انطون طربيه "مطران الكاثوليك المارونيت بسيدني.

وتأتى زيارة الوفد إلى مصر برعاية وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج ردا على ما ارتكبته يد الإرهاب الأثمة ضد أقباط مصر بمحافظة المنيا، و تأكيدا للعالم أجمع أن يد الإرهاب لن تطول الوحدة والمحبة والتآخي فيما بين أبناء الوطن الواحد.

وسيلتقى الوفد مع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وعدد من كبار المسؤولين وكبار الشخصيات.

يذكر أن تنظيم داعش اعلن المسؤولية عن الهجوم على حافلة كانت تقل اقباطا يوم الجمعة الماضي خلف العشرات من القتلى والمصابين.

وردا على الهجوم ، قام سلاح الجو المصري بقصف اهداف لمجلس شوري مجاهدي درنة في ليبيا.

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