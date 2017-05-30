رياض محرز يقرر الرحيل عن ليستر سيتي

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قرر النجم الجزائري رياض محرز لاعب فريق ليستر سيتي الإنجليزي، الرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية اليوم الثلاثاء إن محرز أصدر بيانًا رسميًا منذ قليل، أكد فيه على احترامه الكامل لنادي ليستر سيتي والفترة التي قضاها فيه، ولكنه في نفس الوقت يسعى لتحدي جديد.

وقال محرز في بيانه: "لقد اتفقت مع رئيس النادي في الصيف الماضي، على البقاء مع ليستر سيتي لمدة موسم إضافي من أجل المنافسة على الدوري ودوري أبطال أوروبا"

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وتابع:" ولكن بعد نهاية الموسم أرسلت طلب رسمي برحيلي عن الفريق لخوض تحدي جديد، فعلاقتي مع جميع من في النادي جيدة للغاية، وقضيت أربع سنوات رائعة وسأتذكرها للأبد، ولكني أطلب من الجماهير تفهم موقفي وقراري"

يذكر أن محرز كان يمتلك في الصيف الماضي العديد من العروض الكبيرة، أهمها برشلونة ومانشستر سيتي، ولكن في الصيف الحالي، لم يتقدم أي فريق حتى الآن بعرض رسمي من أجل محرز.