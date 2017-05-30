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أمن الجيزة يكثف جهوده لضبط المتهم بطعن نائب مأمور قسم الصف

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مصراوي Masrawy

أمن الجيزة يكثف جهوده لضبط المتهم بطعن نائب مأمور قسم الصف

09:47 م الثلاثاء 30 مايو 2017

أمن الجيزة يكثف جهوده لضبط المتهم بطعن نائب مأمور قسم الصف

كتب - محمد شعبان:

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها؛ لضبط المتهم بالتعدي على المقدم إبراهيم عبد الغني، نائب مأمور قسم الصف، أمس الإثنين، أثناء تنفيذ قرارات إزالة لحالات تعدٍ على أراضي الدولة.

وأشارت تحريات اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إلى أن حملة مكبرة بقيادة اللواء مصطفى عناني، نائب مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب، والعميد محمود شوقي، مأمور قسم الصف، والعقيد محمد حامد، مفتش المباحث، استهدفت تنفيذ 23 قرارا إداريا بإزالة تعديات على 21 فدانا بمنطقة عرب أبو ساعد.

وأوضحت التحريات، أن مشادة كلامية نشبت بين نائب مأمور قسم الصف، وشخص يدعى "خالد ح."، 35 عاما، بسبب رفضه تنفيذ قرار ضد منزل ملكه، محاولا التصدي للقوات.

وأكدت تحريات العميد ناجي كامل، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، أن المتهم تعدى على نائب المأمور بسلاح أبيض، محدثا إصابته بـ5 طعنات بالصدر والرقبة والظهر، ثم لاذ بالفرار مستغلا حالة الشد والجذب أثناء تنفيذ قرارات الإزالة.

وتم نقل الضابط إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة، وتم تقديم الإسعافات اللازمة، حيث أكد مصدر مسؤول، استقرار حالته الصحية، في الوقت الذي حرص اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، على زيارته قبل الإفطار.

وتكثف أجهزة الأمن جهودها بقيادة اللواء رضا العمدة، نائب مدير المباحث الجنائية بالجيزة، واللواء محمد عبد التواب، مدير المباحث الجنائية، لضبط المتهم.

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