مسؤول أوروبي يتوقع فشل محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
مسؤول أوروبي يتوقع فشل محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
09:42 م الثلاثاء 30 مايو 2017
بروكسل - (د ب أ)
قال مسئول بارز فى الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إنه من المرجح أن تفشل المحادثات المقبلة حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن يبدأ الجانبان محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد خلال الأسبوع الذي يبدأ في 19 يونيو المقبل.
وقال المسؤول- الذى رفض نشر اسمه- لوكالة الأنباء الألمانية إن الجانب البريطاني غير مستعد لدفع فاتورة خروجه من الاتحاد.
وفي حين أن الارقام الرسمية لا تزال غير متاحة، فان بريطانيا قد تضطر إلى دفع ما يتراوح بين 60 و 100 مليار يورو (67 و 112 مليار دولار).
كما ذكر المسئول أن بريطانيا غير راغبة فى ضمان نوع حقوق المواطنين الشاملة التي تبحث عنها الدول الـ 27 الاعضاء المتبقية بالاتحاد لمواطنيها في بريطانيا.
وقال المسؤول إنه إذا فشلت المحادثات فإن التوصل الى اتفاق تجارة حرة "متوازن وطموح وواسع النطاق" كما توقعه قادة الاتحاد الأوربي سيكون مستحيلا.
ومن المقرر أن تنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فى 29 مارس 2019، عقب الاستفتاء الذي أجرته في العام الماضي.
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