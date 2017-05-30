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إيناسيو يضم 22 لاعبا لقائمة الزمالك في مواجهة اتحاد العاصمة

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إيناسيو يضم 22 لاعبا لقائمة الزمالك في مواجهة اتحاد العاصمة إيناسيو يضم 22 لاعبا لقائمة الزمالك في مواجهة اتحاد العاصمة

التحرير

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أعلن البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني لنادي ، عن إختيار 22 لاعباً من أجل السفر إلى الإسكندرية لدخول معسكر مغلق استعدادًا لخوض مواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة المقبل في الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. 

وضمت القائمة كلا من:
حراسة المرمى : أحمد الشناوي ومحمود جنش وعمر صلاح.

خط الدفاع: محمد مجدي وعلي جبر ومحمود حمدي «الونش» وأحمد أبوالفتوح ومحمد ناصف وحسني فتحي.

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خط الوسط : أحمد توفيق وإبراهيم صلاح ومحمود «دونجا» ومعروف يوسف وصلاح ريكو ومحمود عبدالرازق «شيكابالا» وأحمد رفعت ومحمد إبراهيم ومصطفى فتحي.

خط الهجوم: حسام باولو وباسم مرسي وستانلي أوهايتشي وإيمانويل مايوكا.

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التحرير

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