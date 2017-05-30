مرتضى منصور يكشف عن سبب نقل مباراة اتحاد العاصمة لـ«برج العرب»

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كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن إقامة مباراة فريق الزمالك الأول لكرة القدم أمام اتحاد العاصمة الجزائري على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

وأوضح منصور ، أن الأمن وافق على إقامة المباراة على ستاد بتروسبورت بدون حضور جماهير ولكن مجلس إدارة النادي يرغب في حضور الجماهير لدعم الفريق ومؤازرته لذلك تمت الموافقة على إقامة المباراة بستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

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ويلتقى الزمالك فريق اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ويحتل الزمالك صدارة مجموعته برصيد 4 نقاط.