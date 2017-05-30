فتحي و«جنش» يشاركان في مران الزمالك.. وحفني و«دونجا» يخضعان للتأهيل

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شارك مصطفى فتحي ومحمود «جنش» لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مران الفريق الذي أقيم اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة وكان الثنائي قد غابا عن التدريبات خلال الأيام الأخيرة.

وظهر الثنائي بحالة جيدة في مران اليوم وذلك استعدادًا لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

كما أدى أيمن حفني وشوقي السعيد ومحمود «دونجا» لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريبات تأهيلية على هامش مران فريق الكرة اليوم.

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