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فتحي و«جنش» يشاركان في مران الزمالك.. وحفني و«دونجا» يخضعان للتأهيل

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فتحي و«جنش» يشاركان في مران الزمالك.. وحفني و«دونجا» يخضعان للتأهيل فتحي و«جنش» يشاركان في مران الزمالك.. وحفني و«دونجا» يخضعان للتأهيل

التحرير

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شارك مصطفى فتحي ومحمود «جنش» لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي في مران الفريق الذي أقيم اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة وكان الثنائي قد غابا عن التدريبات خلال الأيام الأخيرة.

وظهر الثنائي بحالة جيدة في مران اليوم وذلك استعدادًا لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

كما أدى أيمن حفني وشوقي السعيد ومحمود «دونجا» لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريبات تأهيلية على هامش مران فريق الكرة اليوم.

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بينما خضع أسامة إبراهيم لجلسة علاجية تحت إشراف الدكتور أيمن فريد طبيب الفريق.

ويسابق الجهازان الفني والطبي الزمن لمحاولة تجهيز الرباعي للحاق بمباريات الفريق خلال الفترة الحالية.

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التحرير

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