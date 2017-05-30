كاسونجو: اللعب في الأهلي شرف.. والزمالك فريق قوي

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قال الكونغولي كاسونجو كابونجو، مهاجم نادي الاتحاد السكندري، أنه شرف لأي لاعب أن ينضم إلى النادي الأهلي، فطموحاتي اللعب مع فريق ينافس فسبق لي أن رفضت عروض بمبالغ كبيرة منها بنى ياس الإماراتي لإنها أندية لاتنافس فأنا أرغب فى حصد بطولة مع نادى ينافس على البطولات.

وأضاف في تصريحات خاصة طريقة حسام البدرى فى إعطاء المهاجمين راحة فى اللعب وخاصة فى ثلث الملعب الاخير تعجبنى وتتماشى مع طريقتي فى اللعب.

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وبسؤاله عن تفضيله الإنتقال لأندية مصرية أم أوروبية أكد على أنه لا يوجد لاعب لاتوجد لديه طموح اللعب في أوروبا

وعن الزمالك أكد انه فريق قوى وينافس على الألقاب لكن لا اعلم إذا كان مدربه يرغب في ضمي أم لا، وفي حالة وجود مفاوضات فالقرار بخصوص اللعب للأهلي أو الزمالك سيكون صعب لكنني لن أسبق الأحداث.