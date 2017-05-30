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استمرار اضراب سائقي شاحنات نقل الوقود في فرنسا

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مصراوي Masrawy

استمرار اضراب سائقي شاحنات نقل الوقود في فرنسا

09:19 م الثلاثاء 30 مايو 2017

استمرار اضراب سائقي شاحنات نقل الوقود في فرنسا

استمرار اضراب سائقي شاحنات نقل الوقود

باريس - (أ ش أ)

واصل سائقو شاحنات نقل الوقود في فرنسا اليوم الثلاثاء، إضرابهم عن العمل لليوم الخامس للمطالبة بتحسين أوضاعهم وذلك قبل أقل من أسبوعين على الانتخابات التشريعية .

ويسعى سائقو شاحنات نقل الوقود والمواد القابلة للانفجار، من خلال الإضراب، إلى تحسين ظروف عملهم، والحصول على راتب شهري إضافي .

وكان الإضراب بدأ الجمعة الماضية وقام سائقو الشاحنات بنصب حواجز لتقييد حركة الدخول والخروج عند مستودعات لتخزين البنزين والسولار .

ومن جانبها ، استبعدت مديرية منطقة "ايل دو ﻓرانس" حدوث أي نقص في شحنات الوقود؛ فيما أكد الاتحاد الوطني للنقل البري أن 75% من الإمدادات يتم توفيرها ولا يوجد أي تهديد بنقص في الوقود.

وطالبت الكونفدرالية العامة للعمل - أحد أبرز النقابات في فرنسا - بتقليص ساعات العمل اليومية للسائقين من 12 إلى 10 ساعات وزيادة ساعات الراحة الأسبوعية إلى 40 ساعة وتحسين الرعاية الطبية لهم، إلى جانب تحسين الأجور.

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