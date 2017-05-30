ننشر قرارات المجلس التنفيذي الشهري لمحافظة كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

ترأس اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، جلسة المجلس التنفيذي الشهري، لمناقشة عدد من القرارات، والموضوعات المهمة، بأمانة سر المهندس راضي أحمد أمين، وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة، وحضور العميد سامح الطنوبى المستشار العسكري، ومساعدي المحافظ، ورؤساء المراكز، والمدن، ووكلاء الوزارات، وعدد من القيادات التنفيذية.

وشهدت جلسة المجلس التنفيذي، الموافقة، على تخصيص مساحة 16606 مترًا، لإقامة مدرسة دولية بمراحلها "حضانة، وابتدائي، وإعدادي، وثانوي"، وكذا الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 12006 مترًا لإقامة مدرسة للغات عليها بمراحلها "حضانة، ابتدائي، إعدادي، ثانوي"، وذلك من إجمالي مساحة 7 أفدنة، الواقعة بناحية القرضا مركز كفر الشيخ.

كما وافق المجلس التنفيذي على تكليف رؤساء المراكز، والمدن، بتوفير قطعة أرض تتراوح من مساحة فدان ونصف إلى فدانين لإقامة مدرسة للغات عليها من الحضانة إلى الثانوي بكل مركز ومدينة، وإطلاق اسمي الشهيدين أحمد صلاح الدين مالك، على مدرسة قلين الثانوية بنين، والرائد كريم فؤاد هنداوي إبراهيم أبو زامل، على كوبري فوه - المحمودية العلوي.

وفى نفس السياق وافق المجلس على تخصيص مساحة 10 أفدنة لإقامة سكن اجتماعي واقتصادي محل مقلب القمامة العمومي بمدينة كفر الشيخ، لمن تنطبق علية الشروط، وسيجري إنشاء عدة أبراج على تلك المساحة، ويشمل كل برج منهما 11 دورًا، لاستيعاب أكبر عدد من الوحدات السكنية.

وشهدت جلسة المجلس التنفيذي الشهرية لمحافظة كفر الشيخ، موافقة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على إقامة وحدة صحية على مساحة 1050مترًا، والواقعة بقرية 73 "المهندس"، التابعة للمراقبة العامة، للتنمية والتعاونيات، بمركز الرياض تبرع من جمعية البحيرة الزراعية.

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