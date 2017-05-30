الإعدام لـ 8 متهمين قتلوا قائد سيارة بريد في سوهاج
الإعدام لـ 8 متهمين قتلوا قائد سيارة بريد في سوهاج
08:01 م الثلاثاء 30 مايو 2017
سوهاج - )أ.ش.أ):
قضت محكمة جنايات سوهاج في جلستها، اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ بإعدام 8 متهمين، ارتكبوا حادث سطو مسلح على سيارة تابعة لهيئة البريد بدائرة مركز شرطة طما، وقتلوا قائدها وأصابوا موظفًا ورقيب شرطة برفقته وسرقوا مبلغ 435 ألف جنيه.
وترجع وقائع القضية إلى عام 2013، عندما تلقت مديرية أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طما بقيام مجهولين يستقلون دراجة بخارية بإطلاق أعيرة من أسلحة نارية كانت بحوزتهم تجاه سيارة مكتب بريد طما الرئيسي أثناء مرورها في طريق زراعي بناحية قرية "الحديقة"، بدائرة المركز، في طريقها لمكتب بريد قرية "الأغانة " لتوصيل مبالغ مالية وطوابع بريدية، ومقتل قائدها وإصابة موظف بهيئة البريد ورقيب شرطة معين لتأمين السيارة بطلقات نارية، واستيلاؤهم على مبلغ 435 ألف جنيه وطوابع بريدية بقيمة 400 جنيه وطبنجة "ميري" خاصة برقيب الشرطة ولاذوا بالفرار.
وكشفت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي ضم 7 أشخاص مسجلين من قريتي "البربا" و "المشايعة" بمركز صدفا المجاور بمحافظة أسيوط، تخصصوا في جرائم السطو المسلح على الأفراد والمركبات بدائرة المركز والمراكز المجاورة، وأنهم ارتكبوا بالاشتراك مع متهم ثامن من مركز طما الحادث مستقلين دراجة بخارية وسيارة ملاكي.
وجرى ضبط اثنين من المتهمين، واعترفا بارتكاب الحادث بالاشتراك مع الآخرين الهاربين.
وأمرت النيابة العامة بحبسهما، وأحالت جميع المتهمين في القضية لمحكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها السابق بإعدامهم.
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