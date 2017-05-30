محافظ البحيرة: 98% نسبة تنفيذ الإزالات على أراضي الدولة

البحيرة – أحمد نصرة:

صرحت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، أن نسبة تنفيذ الإزالات على الأراضي أملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة منذ انطلاق الحملة بلغت حتى الآن 98 %، موضحة أن القيمة التقديرية للأراضي المستردة تصل إلى 5 مليار جنيه.

وأضافت المحافظ في بيان إعلامي أن عدد حالات الإزالة التي نفذتها الوحدات المحلية، بالتنسيق مع الشرطة والقوات المسلحة وكافة الجهات المعنية على الأراضي أملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة منذ انطلاق الحملة بلغت 1858 حالة على مساحة 4 آلاف و32 فدان أراض زراعية، ومساحة 980 ألف م2 أراضي مبانٍ.

وأشارت إلى أن حالات التعدي المتبقية والجاري تنفيذ إزالتها تبلغ 40 حالة على مساحة 2005 م2 بمركز الدلنجات، مؤكدة على تنفيذ إزالتها قبل نهاية الشهر الجاري.

وأعلنت عبده، أن إجمالي حالات إزالة التعديات على أراضي الجهات الأخرى "ري ـ طرق ـ آثار ـ أوقاف ـ سكة حديد.."، بلغ 1495 حالة على مساحة 51.5 فدانًا ومساحة 285 ألفا و781 م2، بنسبة تنفيذ 81 % وبإجمالي قيمة تقديرية للأراضي المستردة يبلغ 17 مليار جنيه.