بعد فوزه بأفضل كائن فضائي.. هكذا كانت ردة فعل "صديق إليسا" وديع النجار

كتبت- هاجر حاتم:

قامت إحدى الصفحات الساخرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعمل مسابقة عن أفضل "كائن فضائي" فاز بها مصور الموضة المعروف بصديق إليسا "وديع النجار".

وقام النجار بالتعليق على هذا المنشور بقول "شكرًا للصفحة وأنه أحببت هذا اللقب كثيرًا"، ومن ثم قامت الصفحة بمدحه خاصًة روحه الرياضية والطيبة، من بعدها علق النجار "إننا خلقنا لنمرح، شكرا لروح الدعابة لديكم".

من المعروف عن وديع النجار أنه صاحب ذوق مختلف ومجنون في ملابسه، الذي لطالما يصدر ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن وديع النجار أثار الكثير من الشائعات حول علاقته بالفنانة إليسا، التي قام بنفيها في حوار خاص لـ "مصراوي" وذكر أنه تجمعه علاقة صداقة قوية بها دامت لأكثر من 20 سنة.

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