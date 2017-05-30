بالصور- افتتاح نفق شارع التسعين بالقاهرة الجديدة بتكلفة 70 مليون جنيه
بالصور- افتتاح نفق شارع التسعين بالقاهرة الجديدة بتكلفة 70 مليون جنيه
07:35 م الثلاثاء 30 مايو 2017
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كتبت- ندى الخولي:
شهد مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تشغيل نفق ربط شارعي التسعين الجنوبي والشمالي بمدينة القاهرة الجديدة، والذي انتهت الوزارة من تنفيذه، وتم فتحه للمواطنين منذ أسابيع.
وقال وزير الإسكان في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن النفق تم تنفيذه بتكلفة 70 مليون جنيه، وبه 3 حارات مرورية، ويربط شارعى التسعين الجنوبي والشمالي، وأسهم بصورة كبيرة في تخفيف الكثافة المرورية بالشارعين، وتم تنفيذ مصارف للأمطار بالنفق، لتجنب أية كثافات مرورية شتاء، بسبب الأمطار.
وكلف مدبولي، بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير شارع التسعين الجنوبى، والشمالى أيضاً، اللذين تم طرحهما، وكذا الكوبري الذي يربط بين شارعي التسعين الجنوبي والشمالي، لنقل الحركة المرورية عند محور محمد نجيب، والذي تنفذه شركة المقاولون العرب.
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