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رئيس الوزراء يصدر قرارا بالتجديد لـ26 عضوا بالمجلس الأعلى للثقافة ويعين 6 أعضاء جددا

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يصدر قرارا بالتجديد لـ26 عضوا بالمجلس الأعلى للثقافة ويعين 6 أعضاء جددا

07:27 م الثلاثاء 30 مايو 2017

رئيس الوزراء يصدر قرارا بالتجديد لـ26 عضوا بالمجلس الأعلى للثقافة ويعين 6 أعضاء جددا

شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

القاهرة - مصراوي:

أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارا 1250 لسنة 2017 بتجديد تعيين عدد من أعضاء المجلس الأعلى للثقافة لمدة عامين اعتبارا من 16 يونيو 2016 .

والأعضاء هم : أحمد عبد المعطي حجازى، الدكتور أحمد على مرسى، آدم حنين هنرى، المستشارة تهاني محمد الجبالى، الدكتور جابر عصفور، داوود عبد السيد داوود، الدكتور راجح سامى داود، السفير سيد عبد الرؤوف الريدى، الدكتور سيد محمد التونى، صلاح السيد عيسى، الدكتور على محمود رضوان، الدكتورة عواطف عبدالكريم حسين، الدكتور فاروق جويدة.

وتضمن القرار المنشور بالجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم التجديد لكل من الدكتور فوزى فهمي، الدكتورة ليلى إبراهيم تكلا، الدكتور محمد إسماعيل سراح الدين، محمد بهاء طاهر، محمد سلماوي، محمد صلاح الدين فضل، الدكتور محمد طه حسين، الدكتور محمد نور فرحات، الدكتور محمد صبرى الشبراوى ، الدكتور مصطفى الفقى، مكرم محمد أحمد.

كما تضمن القرار تعيين عدد من الشخصيات أعضاء بالمجلس الأعلى للثقافة اعتبارا من صدور القرار وحتى 15 يونيو 2018 وهم : الدكتور أحمد مجدى حجازى، الدكتور سعد الدين مسعد أحمد الهلالي، والدكتور فتحي ابو عيانة، والسفيرة مشيرة خطاب، والدكتور ممدوح الدماطي، ونبيل عبد الفتاح محمد حسن.

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