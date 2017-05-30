نائب: "تحولنا من جيل أبلة فضيلة إلى فاهيتا"​

كتب- أحمد علي:

قال حلمي النمنم وزير الثقافة، إن هناك اهتمام كبير من الوزارة بالمناطق الحدودية من خلال افتتاح قصور ثقافة في "حلايب وشلاتين" وغيرها، مشيرًا إلى القيام بأسابيع ثقافية في المدارس، لافتا إلى ضرورة أن تنفتح مصر على العالم بشكل قوي.

وقال النمنم، خلال كلمته باجتماع لجنة الثقافة والاعلام بالبرلمان، إن هناك 25 % من المصريين أميين وهم لا يقرأون الكتب وبالتالي لا يمكن الاعتماد على الكتب فقط وإلا استبعدنا هذه النسبة بالإضافة إلى أمية المثقفين.

وأضاف: "الجزء الأهم في معركة التطرف هو عزل مصر عن محيطها العربي وهو ما سيؤدي إلى تفتتتها من الداخل، لافتا إلى أن الانفتاح على العالم يزيد من القوة".

وقال النائب أشرف جمال، إن "إنهيار منظومة القيم في مصر حولتنا من جيل أبلة فضيلة إلى جيل أبلة فاهيتا".

وانتقدت النائبة فايزة أحمد، الأعمال الدرامية والمسلسلات التي يتم عرضها في رمضان حاليًا، وقالت إن الأعمال الرمضانية هذا العام تمثل إنحدار للقيم والأخلاق وتدعو للإرهاب غير المباشر وأصبح الإرهاب يدخل كل بيت من بلطجة وسلاح ومخدرات.

وتابعت: "منذ تولي مدينة الانتاج الأعلامي لمسؤولية المسلسلات كل شيء إنهار".

وقال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الاعلام، إن المشكلة الأكبر التى يعانى منها المجتمع المصرى هي رفض الناس بعضها لبعض حتى في الاختلاف في الرأى و" بقينا بنكره بعض".

وأضاف أن وزارة الثقافة ليست المسؤول الوحيد عن مواجهة التطرف في مصر فهناك مؤسسات أخرى مثل الأزهر ووزارة التعليم والأوقاف.



وأوضح أن وزير الثقافة في مأزق كبير خاصة أن ما نعيشه الآن كشف الجميع وأن لدينا مشكلة تطرف كبيرة في القيم والأخلاق والدين.