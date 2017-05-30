الفاو : إذا فقد المزارعون بجنوب السودان الغذاء سيصبحون لاجئين

بروكسل - (أ ش أ)

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) إن جنوب السودان يمكن أن يتجنب مجاعة جديدة العام المقبل إذا حصل المزارعون على المزيد من الغذاء والبذور والماشية خلال هذا الموسم الممطر.

وأفاد رئيس منظمة الأغذية والزراعة خوسيه جراتسيانو دا سيلفا اليوم الثلاثاء، بأن هذا هو الوقت المناسب للزراعة غير أنه لا توجد لدى المزارعين بذور لأنهم تناولوها وحتى تلك التي قدمتها منظمة الفاو الشهر الماضي"..بحسب ما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.

وخلال زيارة لمقر الاتحاد الأوروبي لحشد الدعم .. حذر دا سيلفا من أنه إذا فقد المزارعون ماشيتهم والماعز.. سيتحركون خارج البلاد وسيصبحون لاجئين.

ويواجه حوالي مائة ألف شخص خطر المجاعة في جنوب السودان حيث تراجع إنتاج المحاصيل منذ عام 2013، في الوقت الذي حصد الصراع أرواح عشرات الآلاف وأجبر 5ر3 مليون على ترك منازلهم.