الفاو : إذا فقد المزارعون بجنوب السودان الغذاء سيصبحون لاجئين
الفاو : إذا فقد المزارعون بجنوب السودان الغذاء سيصبحون لاجئين
07:23 م الثلاثاء 30 مايو 2017
ارشيفية
بروكسل - (أ ش أ)
قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) إن جنوب السودان يمكن أن يتجنب مجاعة جديدة العام المقبل إذا حصل المزارعون على المزيد من الغذاء والبذور والماشية خلال هذا الموسم الممطر.
وأفاد رئيس منظمة الأغذية والزراعة خوسيه جراتسيانو دا سيلفا اليوم الثلاثاء، بأن هذا هو الوقت المناسب للزراعة غير أنه لا توجد لدى المزارعين بذور لأنهم تناولوها وحتى تلك التي قدمتها منظمة الفاو الشهر الماضي"..بحسب ما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.
وخلال زيارة لمقر الاتحاد الأوروبي لحشد الدعم .. حذر دا سيلفا من أنه إذا فقد المزارعون ماشيتهم والماعز.. سيتحركون خارج البلاد وسيصبحون لاجئين.
ويواجه حوالي مائة ألف شخص خطر المجاعة في جنوب السودان حيث تراجع إنتاج المحاصيل منذ عام 2013، في الوقت الذي حصد الصراع أرواح عشرات الآلاف وأجبر 5ر3 مليون على ترك منازلهم.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بدء محاكمة جنود جنوب سودانيين متهمين بالقتل والاغتصاب في جوبا
-
بابا الفاتيكان يؤجل زيارة لجنوب السودان وسط تقارير تحذر من الحالة
-
دبي ترسل شحنة مساعدات إنسانية عاجلة للاجئي جنوب السودان
-
وكالات الأغذية الدولية: مواجهة المجاعة في جنوب السودان تتطلب وقف القتال
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
تفاصيل إصابة نائب مأمور قسم الصف بـ3 طعناتأخبار
-
هل وقع فريق "رامز تحت الأرض" في خطأ أثناء تصوير مقلب "خاطر"؟ - فيديوفنون
-
غادة والي: زيادة المعاشات أول يوليو تنحاز للفقراءأخبار
-
بالصور- تشييع جثمان الطفلة ليلى التي قتلها خاطفوهاأخبار
-
بالفيديو- نجل عماد حمدي يكشف سر زيارة الشعراوي لوالده في منزلهأخبار
-
البدري يتحدث عن التتويج بالدوري.. وهروب كوليباليرياضة