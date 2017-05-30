أخبار عاجلة

فيديو| «مكافحة التدخين»: مصر أكثر الدول ارتفاعا في نسبة المدخنين -
فيديو| فريدة الشوباشي: لم أفرق بين أعياد المسلمين والأقباط منذ طفولتي -
الجنايات تستمع لمرافعة دفاع المتهمين بقتل الصحفية ميادة أشرف -
"الدستور": قانون الجمعيات الأهلية شهادة وفاة للمجتمع المدني -
سامي شرف: عبد الناصر لم يكن إخوانيًا.. وأهتم بنشر التعليم الأزهري -
صورة وخبر: سوريا في رمضان.. طفل صريع ونظرة وداع -
مصدر أمني عراقي: مقتل 23 شخصا وإصابة 22 في التفجير الانتحاري في محافظة الأنبار -
الخميس.. انطلاق احتفالات ليالي رمضان بسوهاج -
عواصف ترابية تضرب الوادي الجديد -
ظهير فولفسبورج يجري الكشف الطبي في ميلان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الفاو : إذا فقد المزارعون بجنوب السودان الغذاء سيصبحون لاجئين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الفاو : إذا فقد المزارعون بجنوب السودان الغذاء سيصبحون لاجئين

07:23 م الثلاثاء 30 مايو 2017

الفاو : إذا فقد المزارعون بجنوب السودان الغذاء سيصبحون لاجئين

ارشيفية

بروكسل - (أ ش أ)

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) إن جنوب السودان يمكن أن يتجنب مجاعة جديدة العام المقبل إذا حصل المزارعون على المزيد من الغذاء والبذور والماشية خلال هذا الموسم الممطر.

وأفاد رئيس منظمة الأغذية والزراعة خوسيه جراتسيانو دا سيلفا اليوم الثلاثاء، بأن هذا هو الوقت المناسب للزراعة غير أنه لا توجد لدى المزارعين بذور لأنهم تناولوها وحتى تلك التي قدمتها منظمة الفاو الشهر الماضي"..بحسب ما نقلت "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.

وخلال زيارة لمقر الاتحاد الأوروبي لحشد الدعم .. حذر دا سيلفا من أنه إذا فقد المزارعون ماشيتهم والماعز.. سيتحركون خارج البلاد وسيصبحون لاجئين.

ويواجه حوالي مائة ألف شخص خطر المجاعة في جنوب السودان حيث تراجع إنتاج المحاصيل منذ عام 2013، في الوقت الذي حصد الصراع أرواح عشرات الآلاف وأجبر 5ر3 مليون على ترك منازلهم.

هذا المحتوى من

7d5561278e.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بدء محاكمة جنود جنوب سودانيين متهمين بالقتل والاغتصاب في جوبا

    بدء محاكمة جنود جنوب سودانيين متهمين بالقتل والاغتصاب في جوبا

    أخبار
  • بابا الفاتيكان يؤجل زيارة لجنوب السودان وسط تقارير تحذر من الحالة الأمنية

    بابا الفاتيكان يؤجل زيارة لجنوب السودان وسط تقارير تحذر من الحالة

    أخبار
  • دبي ترسل شحنة مساعدات إنسانية عاجلة للاجئي جنوب السودان

    دبي ترسل شحنة مساعدات إنسانية عاجلة للاجئي جنوب السودان

    أخبار
  • وكالات الأغذية الدولية: مواجهة المجاعة في جنوب السودان تتطلب وقف القتال

    وكالات الأغذية الدولية: مواجهة المجاعة في جنوب السودان تتطلب وقف القتال

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • تفاصيل إصابة نائب مأمور قسم الصف بـ3 طعنات

    تفاصيل إصابة نائب مأمور قسم الصف بـ3 طعناتأخبار

  • هل وقع فريق

    هل وقع فريق "رامز تحت الأرض" في خطأ أثناء تصوير مقلب "خاطر"؟ - فيديوفنون

  • غادة والي: زيادة المعاشات أول يوليو تنحاز للفقراء

    غادة والي: زيادة المعاشات أول يوليو تنحاز للفقراءأخبار

  • بالصور- تشييع جثمان الطفلة ليلى التي قتلها خاطفوها

    بالصور- تشييع جثمان الطفلة ليلى التي قتلها خاطفوهاأخبار

  • بالفيديو- نجل عماد حمدي يكشف سر زيارة الشعراوي لوالده في منزله

    - نجل عماد حمدي يكشف سر زيارة الشعراوي لوالده في منزلهأخبار

  • البدري يتحدث عن التتويج بالدوري.. وهروب كوليبالي

    البدري يتحدث عن التتويج بالدوري.. وهروب كوليباليرياضة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو| «مكافحة التدخين»: مصر أكثر الدول ارتفاعا في نسبة المدخنين

فيديو| «مكافحة التدخين»: مصر أكثر الدول ارتفاعا في نسبة المدخنين

فيديو| فريدة الشوباشي: لم أفرق بين أعياد المسلمين والأقباط منذ طفولتي

فيديو| فريدة الشوباشي: لم أفرق بين أعياد المسلمين والأقباط منذ طفولتي

فيديو| «شادي» لمحمد نصر: ما تعملش «وحش» على الأهلي وتبقى «قطة» في حتة تانية

فيديو| «شادي» لمحمد نصر: ما تعملش «وحش» على الأهلي وتبقى «قطة» في حتة تانية

بالفيديو.. شادي محمد يحاور «درع الدوري» على الهواء

بالفيديو.. شادي محمد يحاور «درع الدوري» على الهواء