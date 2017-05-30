علي جمعة: «اتبعوا الحاكم سواء كان عادلا أو ظالما»

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قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن الظلم الغشوم يصيب شخصًا بمفرده أما الفتنة تصيب المجتمع بأكمله، لافتًا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم، ربط الفتنة بالدم.

وأضاف جمعة، خلال تقديمه لبرنامج "وصايا الرسول"، عبر القناة "الأولى"، "الشرع يقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، ويجب اتباع الحاكم سواء كان عادلًا أم ظالمًا"،

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وأشار إلى أن اعتراض أحد الاستاذة من الخوارج على الإمام مالك، وهو يقول: "ظلم غشوم خير من فتنة تدوم"، ويقول إن الفتنة التي تدوم خيرًا من الظلم الغشوم، معلقًا: "هؤلاء أناس اختلت عندهم الموازين ولا يعرفون ما وصى الرسول، صلى الله عليه وسلم، إنهم يتبعون أهوائهم ونفوسهم الضعيفة التي تفضل الفتنة".