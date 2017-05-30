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ميركل ترد بشكل غير مباشر على تغريدات ترامب الجديدة

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مصراوي Masrawy

ميركل ترد بشكل غير مباشر على تغريدات الجديدة

07:16 م الثلاثاء 30 مايو 2017

ميركل ترد بشكل غير مباشر على تغريدات ترامب الجديدة

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

برلين (د ب أ)

ردت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشكل غير مباشر على الاتهامات التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لألمانيا عبر تغريداته الجديدة على موقع تويتر حيث أشارت ميركل مجددا خلال جلسة للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي الديمقراطي اليوم الثلاثاء في برلين إلى ما استقر عليه حلف شمال الأطلسي "ناتو" من ضرورة أن تتحرك النفقات العسكرية للدول الأعضاء بالحلف بما فيها ألمانيا نحو 2 في المئة من إجمالي الناتج القومي بحلول عام 2024.

وقالت ميركل إنه من الضروري لتحقيق ذلك زيادة ميزانية الدفاع بالطبع كما هو الاتجاه لدى معظم الدول الأوروبية.

وقالت ميركل إن هذا الأمر ليس جديدا وليس مرتبطا بترامب وإن سلفه باراك أوباما أشار إلى ضرورة زيادة الإنفاق العسكري.

وحسب دوائر مقربة من ميركل فإن المستشارة لم تتطرق لتغريدات ترامب الأخيرة بشكل مباشر ولكنها كررت تأكيدها على أهمية العلاقات الأوروبية الأمريكية، وقالت في الوقت ذاته إن ذلك يعني أيضا عدم إمكانية إخفاء بعض الأشياء وإنها قالت دائما إن هناك حاجة لسياسة خارجية أوروبية خاصة بأوروبا ولكن ذلك ليس ضد المحور الأساسي مع الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد غرد قائلا اليوم الثلاثاء إن هناك عجزا تجاريا هائلة مع ألمانيا وإن النفقات الألمانية على حلف شمال الأطلسي وعلى الجيش قليلة جدا مضيفا: "هذا سيء جدا للولايات المتحدة، سيتغير ذلك".

وتصر واشنطن على زيادة النفقات العسكرية داخل الناتو بشكل هائل حتى من جانب ألمانيا.

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