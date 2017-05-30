تنظيم داعش يشكل ولاية الجبل في كركوك لتنفيذ هجمات خلال شهر رمضان

كركوك، العراق (د ب ا )

كشف ضابط في قوات البيشمركة الكردية اليوم الثلاثاء، أن تنظيم داعش الإرهابي، شكل ولاية الجبل لتنفيذ هجمات مسلحة خلال شهر رمضان في مدينة كركوك التي تقع على مسافة 250 كم شمال بغداد.

وقال اللواء هيوا عبد الله ،مساعد قائد المحور الرابع لقوات البيشمركه الكردية في كركوك، في تصريح صحفي:"إن فشل داعش في تنفيذ سلسلة هجمات وعدم تمكنه من التقدم صوب الخطوط الدفاعية لقوات البيشمركة غرب وجنوبي كركوك وغربيها جعله يلجأ إلى طرق الكر والفر ".

وأضاف ، : " إن تنظيم داعش شكل ولاية الجبل في سلسلة جبال حمرين، في دليل لتوجه التنظيم على شن حرب عصابات بعد فقدانه قدراته على فتح جبهات قتال واسعه ومباشرة مع قوات البيشمركة في مناطق متفرقة في كركوك).

من ناحية أخرى، ذكرت مصادر أمنية أن تنظيم داعش إعدم 10مدنيين في قضاء الحويجة الخاضع لسيطرة التنظيم منذ منتصف عام 2014.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :" إن عناصر تنظيم داعش أعدموا عشرة رجال وشباب بتهمة التعاون مع الأجهزة الأمنية العراقية والتعاون مع متطوعي الحشد الشعبي حيث قاموا بإطلاق النار عليهم بالقرب من قاعدة البكارة ضمن حدود قضاء الحويجة".

وأضافت أن مواجهات مسلحة اندلعت اليوم بين القوات العراقية وعناصر داعش قرب حقل باي حسن النفطي في قضاء الدبس غربي كركوك، ما أدى إلى مقتل 3من الشرطة العراقية وإصابة 6 آخرين بجروح فيما قتل اثنان من مسلحي التنظيم.