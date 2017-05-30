محافظ أسوان ومدير الأمن يتفقدان منظومة السيارات الشرطية الجديدة

أسوان - (أ.ش.أ):

تفقد اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، يرافقه اللواء مجدي موسى مدير الأمن، اليوم الثلاثاء، 3 نماذج للسيارات الشرطية الجديدة التي تسلمتها المحافظة من وزارة الداخلية، منها أتوبيس ترحيل وعربة نجدة وعربة تصوير وفحص، تُستخدم في أعمال الدوريات الأمنية والبحث الجنائي وغيرها من أعمال النجدة والتمشيط داخل مدينة أسوان كمرحلة أولى.

وأشاد حجازي بالتقنية المتطورة والحديثة التي تتمتع بها هذه السيارات، ودورها الفعال في تطوير المنظومة الأمنية لتأدية عملها بأعلى درجات الدقة والجودة، مع المراعاة والحفاظ على الكرامة والحقوق الإنسانية.

ووجه الشكر لرجال الشرطة الذين يقومون بدورهم على أكمل وجه ممكن أمام محاولات الإرهاب الخسيس وزعزعة الاستقرار واستهداف الوطن، مؤكدا على أهمية دور رجل الشرطة ووعي المواطنين في تحقيق الأمن والأمان.

وطالب حجازي، أفراد الأمن بضرورة اليقظة التامة والاستعداد الكامل للتعامل الفوري مع أي ظروف طارئة أولاً بأول ولحظة بلحظة بهدف بسط يد الأمن والأمان والطمأنينة في الشارع الأسواني.

من جهته، أكد اللواء مجدي موسى، مدير الأمن، أن السيارات الجديدة تأتي في إطار خطة وزارة الداخلية وحرصها الدائم على مواكبة أحدث الوسائل والتقنيات الحديثة واستغلالها، للارتقاء وتطوير مستوى أداء المنظومة الأمنية لتؤدي دورها على الوجه الأكمل.