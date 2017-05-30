محافظ أسوان: إزالة 13 ألف فدان تعديات على أراضي الدولة
محافظ أسوان: إزالة 13 ألف فدان تعديات على أراضي الدولة
06:00 م الثلاثاء 30 مايو 2017
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أسوان - إيهاب عمران:
أعلن اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، عن نجاح المحافظة بالتعاون بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية، في إزالة التعديات بمساحة 13 ألف و426 فدانًا في الفترة من 17 إلى 24 مايو الجاري، والذي يعدّ بمثابة إنجاز حقيقي في استعادة حقوق الشعب قبل الموعد المحدد لها بنهاية الشهر الجاري.
وأضاف المحافظ، أنه جار تقنين أوضاع 9 آلاف و491 فدانًا، وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضي.
جاء ذلك أثناء الاجتماع الموسع مع الجهات المعنية لعرض ما جرى تنفيذه من جهود بشأن إزالة التعديات على أراضي الدولة، بحضور اللواء مجدي موسى مدير أمن أسوان.
وخلال الاجتماع، قدم اللواء مجدى حجازي شكره لكافة الأجهزة الأمنية، برئاسة مدير الأمن ومعاونيه على كافة المستويات، وأيضًا الأجهزة التنفيذية المشاركة في تنفيذ قرارات إزالة التعديات من هيئات التعمير والطرق والكباري ورؤساء المراكز والمدن.
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