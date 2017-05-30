نائب معترضًا على وصف "عبدالعال" له بـ"الصغير": "أسأل عني في بولاق"

كتب- أحمد علي:

اعترض النائب عمر أبو اليزيد على حديث الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب معه خلال جلسة أمس الاثنين، قائلًا: "يا ريس وسائل الإعلام تناولت حديثك معى بالأمس وركزت على وصفك لي باننى لازلت صغير".

وقال النائب موجها حديثه لرئيس البرلمان: "عندما طلبت الكلمة خلال جلسة أمس التزمت بالقواعد البرلمانية وقمت بتسجيل اسمي ضمن طالبي الكلمة قبل الجلسة بيوم من خلال التسجيل على التابلت، لافتا إلى أن البرلمان المصري لا يصنف نوابه على السن أو النوع".

وأضاف النائب: "يا ريس أعلم إنك لا تقصد ان تقلل مني بوصفك لي بانني لازلت صغيرا فى السن ولكن وسائل الإعلام تناولت الأمر بمنحى آخر..ولو أردت أن تعلم من هو عمرو أبو اليزيد فاسأل عني في بولاق".

فيما عقب رئيس البرلمان على حديث النائب قائلًا: "بردوا أخذك حماس الشباب".