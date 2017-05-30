نائب معترضًا على وصف "عبدالعال" له بـ"الصغير": "أسأل عني في بولاق"
نائب معترضًا على وصف "عبدالعال" له بـ"الصغير": "أسأل عني في بولاق"
06:43 م الثلاثاء 30 مايو 2017
النائب عمر أبو اليزيد
كتب- أحمد علي:
اعترض النائب عمر أبو اليزيد على حديث الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب معه خلال جلسة أمس الاثنين، قائلًا: "يا ريس وسائل الإعلام تناولت حديثك معى بالأمس وركزت على وصفك لي باننى لازلت صغير".
وقال النائب موجها حديثه لرئيس البرلمان: "عندما طلبت الكلمة خلال جلسة أمس التزمت بالقواعد البرلمانية وقمت بتسجيل اسمي ضمن طالبي الكلمة قبل الجلسة بيوم من خلال التسجيل على التابلت، لافتا إلى أن البرلمان المصري لا يصنف نوابه على السن أو النوع".
وأضاف النائب: "يا ريس أعلم إنك لا تقصد ان تقلل مني بوصفك لي بانني لازلت صغيرا فى السن ولكن وسائل الإعلام تناولت الأمر بمنحى آخر..ولو أردت أن تعلم من هو عمرو أبو اليزيد فاسأل عني في بولاق".
فيما عقب رئيس البرلمان على حديث النائب قائلًا: "بردوا أخذك حماس الشباب".
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
رئيس البرلمان منتقدًا مسلسل "أرض جو": المضيفون منزعجون
-
رئيس البرلمان يحيل مخالفات الحساب الختامي للموازنة العامة للنيابة
-
لجنة الأزهر تنتهي من المسودة الأولى لمشروع قانون مكافحة الكراهية باسم
-
ننشر ملاحظات "المركزي للمحاسبات" حول الحساب الختامي للموازنة العامة
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
فيديو يحصد أكثر من 52 مليون مشاهدة لطفلة تمشي بعد الولادة مباشرةهو وهي
-
"سحلية رامز" تفاجئ مصطفى خاطر وتثير رعبه - فيديوفنون
-
نجوم لفتوا الأنظار في أولى حلقات دراما رمضانفنون
-
بالفيديو- نجل عماد حمدي يكشف سر زيارة الشعراوي لوالده في منزلهأخبار
-
البدري يتحدث عن التتويج بالدوري.. وهروب كوليباليرياضة
-
المحكمة تطلب رفع الحصانة عن مرتضى منصور لمحاكمته في سب مستشار "مرسي"أخبار