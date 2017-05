«الزعيم» يتورط و«فهمي» ينفي.. 10 مسلسلات رمضانية متهمة بـ«السرقة»

التحرير

يتهافت المشاهدون على المسلسلات الرمضانية في كل عام، والتي تشهد سباقًا وتنافسًا كبيرًا بين العديد من نجوم الفن، وفي ظل هذا الماراثون الرمضاني يأتي الموسم الجديد بأعمال فنية مختلفة، كشفت حلقاتها الأولى عن اقتباسها من أعمال أجنبية وأفلام عربية سابقة، مع إعادة كتابتها مرة أخرى لتتماشى مع المجتمع المصري والعصر الحديث بقضاياه العصرية المختلفة.

ويرصد موقع "التحرير- لايف" بالتقرير التالي أبرز الأعمال الدرامية التي أتهمت بالسرقة في الموسم الرمضاني الجاري..

1- في الا لا لاند

اتُهمت الفنانة دنيا سمير غانم وصناع مسلسلها الجديد "في الا لا لاند"، بسرقة فكرة المسلسل من نظيره الأجنبي "Lost"، والذي يدور حول تعطل طائرة تحمل مجموعة مسافرين أثناء رحلتهم إلى الصين، فيضطر قائد الطائرة لتغيير مساره والهبوط بأحد الجزر المهجورة في "تايلاند".

ويشارك غانم بطولة المسلسل والدها الفنان سمير غانم ومحمد سلام وهنا الزاهد وشيماء سيف وحمدي الميرغني ومحمد ثروت، ومن تأليف كريم يوسف ومصطفى بكر، وإخراج أحمد الجندي.

2- خلصانة بشياكة

أثار مسلسل "خلصانة بشياكة" الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اكتشاف الجمهور أن الموسيقى التصويرية للمسلسل مقتبسة من بعض موسيقى الأفلام العالمية، من ضمنها مقطوعة الموسيقار العالمي "إينو ماركوني" بعنوان "Once Upon a Time in the West"، وأخرى من رائعة الفنان "شارون جونز" بعنوان "This Land is Your Land".

"خلصانة بشياكة" بطولة الفنان أحمد مكي ودينا الشربيني وهشام جمال وشيكو وويزو وأوس أوس، ومن تأليف أحمد محيي وفاروق هشام وأحمد المحمدي، والإخراج لهشام فتحي.

3- هربانة منها

لاقى بوستر مسلسل "هربانة منها" العديد من الانتقادات عبر الـ"سوشيال ميديا" بسبب تطابقه مع بوستر الفيلم الأمريكي "split"، والذي يقوم على فكرة تقديم شخصيات متعددة، وهي نفس الفكرة التي يدور حولها مسلسل "هربانة منها، من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز ومصطفى خاطر وانتصار وعلي ربيع، ومن تأليف خالد جلال وفاروق هشام، وإخراج معتز التوني.



4-ظل الرئيس

وجّه البعض على موقع "فيسبوك" اتهامًا لأسرة مسلسل "ظل الرئيس" بسرقة الفكرة من فيلمي "Salt" و"Vantage Point"، والذي يحكي عن قصة الحارس الشخصي للرئيس الأمريكي، حيث ينجح في تحرياته بالأحداث المحيطة بالرئيس ويتمكن من إنقاذه من أيدي الخاطفين، ويعتمد "ظل الرئيس" على سرد قصة الحارس الخاص بالرئيس المصري السابق حسني مبارك، إلى جانب كواليس قصر الرئاسة والحياة السياسية بمصر في فترة ثورة 25 يناير.

المسلسل من بطولة الفنان ياسر جلال وحلا شيحة وعلا غانم ودينا فؤاد، ومن تأليف محمد اسماعيل أمين، وإخراج أحمد سمير فرج.

5- كفر دلهاب

اتهم مسلسل الفنان يوسف الشريف "كفر دلهاب" بالاقتباس والسرقة مرتين، الأولى لأنه مستوحى من فيلم "the grudge" الأمريكي، الذي قدم على شكل 3 أجزاء، ومحوره الأساسي حول التخلص من الأرواح الشريرة الموجودة بأحد المنازل، ووضعها مخرج ومؤلف العمل في وقت زمني محدد مع عادات وتقاليد مصرية قديمة.

والمرة الثانية التي اتهم البعض صناع "كفر دلهاب" بالسرقة، كانت عند الإعلان عن بوستر العمل قبل عرضه على الشاشات، حيث جاء مشابهًا لبوستر الفيلم الأجنبي "The Ring".

شارك الشريف في بطولة المسلسل؛ الفنان محمد رياض وسهر الصايغ وروجينا، ومن تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج أحمد نادر جلال.

6- الحصان الأسود

تشابه أفيش مسلسل الفنان أحمد السقا "الحصان الأسود" مع فيلم الفنان الأجنبي "دانيال كريج" "Casino Royal"، وكما زعم آخرون أنه يشبه بوستر فيلم الممثل الأمريكي "ويل سميث" "I&Robot".

يشارك بطولة "الحصان الأسود" مع السقا؛ الفنانة شيري عادل وياسمين صبري ومحمد فراج، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد خالد موسى.

7- 30 يوم

تدور فكرة مسلسل "30 يوم" حول طبيب نفسي تجذبه قصة أحد المرضى، ويظل يلاحقه 30 يومًا حتى يكتشف أشياء غريبة بخصوصه، واعتبر البعض أن المسلسل مقتبس من الفيلم الأجنبي "Peeping Tom"، والذي اعتمد على قصة رجل انطوائي يجري تجارب نفسية على الآخرين لقياس ردود أفعالهم، مما يعرضهم لضغوط نفسية وعصبية تتضرهم لاتخاذ قرارات غير منطقية تؤثر على حياتهم وعلى حياة الآخرين.

"30 يوم" من بطولة الفنان آسر ياسين وباسل خياط وإنجي المقدم ونجلاء بدر ووليد فواز، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج حسام علي.

8- ريح المدام

قارن عدد من متابعي الفنان أحمد فهمي وأكرم حسني بمواقع التواصل الاجتماعي، بين مسلسله الجديد "ريح المدام" وفيلم "عفريت مراتي"، ونفى فهمي ما تردد من أقاول حول ذلك في تصريحات صحفية سابقة، مشيرًا إلى وجود مواقف كثيرة في كل حلقة وشخصيات عديدة يظهر بها، ويشاركهما في البطولة الفنانة مي عمر، والمسلسل من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج كريم العدل.

9- عفاريت عدلي علام

شبّه البعض مسلسل الفنان عادل إمام "عفاريت عدلي علام"، بفيلم "عفريتة إسماعيل يس"، حيث تدور فكرة كل منهما حول ظهور "عفريتة" للبطل تحل جميع مشاكله وتبرز له أعدائه، وشارك الزعيم في البطولة الفنانة غادة عادل وهالة صدقي وكمال أبو رية، ومن تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام.

10- أرض جو

من ضمن الأعمال الرمضانية المتهمة بالاقتباس والسرقة كان مسلسل "أرض جو" الذي أتهم بتقليد سلسلة أفلام "Final Destination"، وخاصة في نسخته الأولى، حيث تدور فكرته حول شاب يتنبأ بوقوع الطائرة التي يستقلها ويفاجأ بتحطمها قبل الخروج منها بلحظات، الأمر الذي يضعه في دائرة اشتباه بتورطه في تحطيمها.

المسلسل من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق ومحمد كريم وعباس أبو الحسن وفريال يوسف، ومن تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج محمد جمعة.