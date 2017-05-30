رئيس البرلمان يحيل مخالفات الحساب الختامي للموازنة العامة للنيابة الإدارية
رئيس البرلمان يحيل مخالفات الحساب الختامي للموازنة العامة للنيابة الإدارية
06:32 م الثلاثاء 30 مايو 2017
علي عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب- أحمد علي:
أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عدد من المخالفات في الحساب الختامي للموازنة العام المالي 2015 / 2016، للنيابة الإدارية للتحقيق.
وتضمنت الوقائع، تعديل الهيئة المصرية للتعمير ووزارة المالية حول تعديل الأرقام بالحساب الختامي المرسل للمجلس، والثانية واقعة الهيئات العامة الاقتصائية التي لم تعتمد الحساب الختامي لموازنتها من مجالس الإدارة.
وأوضح عبدالعال أن الواقعة الثالثة تضمنت الهيئات العامة التي أرسلت حساباتها بعد المواعيد المقررة دستورياً.
أما الواقعة الرابعة فطالت الذين أرسلوا الحساب الختامي من موظفي المالية دون التأكد من صحة البيانات، ومن قاموا بإعاداد الحسابات الختامة من المالية دون التأكد من استيفاء تعديلاتها.
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