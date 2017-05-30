الناتو يعرب عن دعمه القوي لحكومة الوفاق الليبية

القاهرة (د ب ا)

أعرب أمين عام منظمة حلف شمال الأطلسي "ناتو"ينس ستلوتنبرج، عن دعم الحلف بقوة لحكومة الوفاق الوطني الليبية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الثلاثاء، من ستلوتنبرج، بحثا خلالها تطورات الوضع السياسي والأمني في ليبيا،وفق ما ذكره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس.

واعرب السراج ،خلال الاتصال الهاتفي، عن أمله في أن يساهم التعاون مع حلف "ناتو" في تحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا، بحسب موقع "بوابة الوسط" الإخباري .

ونقل المكتب عن ستلوتنبرج قوله، خلال الاتصال الهاتفي ، إن الحلف يدعم بقوة حكومة الوفاق الوطني، مشيدًا بجهود السراج لبناء مؤسسة عسكرية واحدة في البلاد.

وأعلن ستلوتنبرج أن الحلف وافق على تقديم المشورة إلى ليبيا في مجال بناء مؤسسات الدفاع والأمن.

كان السراج بحث مع ستلوتنبرج، في اجتماع سابق عُقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل، مجالات وبرامج الدعم التي يمكن للحلف تقديمها في قطاعي الدفاع والأمن، وبما يساهم في الرفع من القدرات والتأهيل المؤسسي للقوات الليبية.

يذكر أن ليبيا تشهد انفلاتا أمنيا منذ الإطاحة بالزعيم معمر القذافي وقتله في عام 2011،إضافة الى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها وهى حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا ،والحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب، وحكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.