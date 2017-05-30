‏‫محافظ الإسكندرية يهنئ المعلم الحاصل على المركز الأول بمسابقة الرائد المثالي

الإسكندرية - (أ.ش.أ)

هنأ محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، المعلم أحمد محمد هارون من مدرسة "الشهيد عبدربه خالد" التابعة لإدارة برج العرب التعليمية، لفوزه بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الرائد المثالي للمرحلة الابتدائية.

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة من قبل القائمين على التعليم بالإسكندرية، مؤكدا على أن المعلم يعد القائد والموجه والقدوة لغرس القيم في نفوس الطلاب وإرشادهم لكيفية التصدي للمشكلات وحلها ووضع الحلول البديلة.

وقال سلطان: "إن الهدف الأساسي من المسابقة هو تمكين المعلمين من تحقيق النمو الشامل والمتكامل للطلاب داخل المدرسة، وغرس مجموعة من القيم والمفاهيم في نفوسهم، وتدريب المعلمين على آليات القيادة وكيفية حل المشكلات من خلال ممارسة الأنشطة والتدريبات وتبادل الخبرات والمبادرات؛ للنهوض بالمجتمع المدرسي".