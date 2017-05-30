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استرداد 12 ألف فدان و3.5 مليون متر من أراضي الدولة

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مصراوي Masrawy

استرداد 12 ألف فدان و3.5 مليون متر من أراضي الدولة

06:18 م الثلاثاء 30 مايو 2017

استرداد 12 ألف فدان و3.5 مليون متر من أراضي الدولة

ارشيفية

السويس حسام الدين أحمد:

قال اللواء أحمد حامد محافظ السويس: "إن إجمالي مساحة الأراضي التي استردتها الدولة خلال حملات الإزالة المتعاقبة، شمل 12.1 ألف فدان أراض زراعية تعدى عليها المواطنون بالبناء عليها".

وأضاف اللواء حامد، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن إجمالي مساحة الأراضي المخصّصة للبناء والتي استردتها الدولة 3.5 مليون متر مربع، وهي أراض من حق الشعب اعتدى عليها مواطنون بالبناء عليها.

وبيّن حامد، أنه شكّل منتصف مايو الجاري، لجنة لاسترداد أراضي الدولة، عقب قرار الرئيس بإزالة التعديات، ضمت الجهات الأمنية والرقابية في السويس والهيئات التي تخضع لها عدة أراض بالولاية: مثل التنمية الزراعية والآثار والسياحة.

وأضاف أنه وجه باستمرار تنفيذ قرارات التعدي واسترداد الأراضي بالأحياء، والارضي الخاضعة لجهات الولاية، وحصر كافة المستجدات والتعديات على الأراضي.

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