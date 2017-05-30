اليوم.. آرسنال يحسم مصير فينجر

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الثلاثاء، إنه من المحتمل ان يستمر الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لنادي أرسنال في تدريب الفريق لمدة موسمين حتى عام 2019.

وكشفت صحيفة "تليجراف" اليوم، إن رجل الأعمال ستان كرونك، الذي يعد من أكبر ملاك النادي اللندني، هو من طالب باستمرار فينجر.

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وتابعت الصحيفة، إن إدار آرسنال سوف تجتمع اليوم، لتحديد إستمرار فينجر مع الفريق من عدمه، مشيرة إلى إن استمراره مع الفريق حتى الآن يعد شكلياً.

وإختتمت الصحيفة، إن غداً الأربعاء سيتم الإعلان رسيماً عن استمرار الفرنسي مع الفريق أو رحيله.