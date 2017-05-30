«أودي» تتبع أنظمة تقنية جديدة في سيارتيها «Q5» و«Q7»

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أضافت شركة "أودي" الألمانية، عددًا من التغييرات والتطويرات الواضحة على سيارتيها "Q5" و"Q7"، حيث خضعا لعملية اختبار مكثفة خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب موقع "أوتو بلوج"، فإن السيارتين سيشهدان مجموعة من التغيرات الفنية، على رأسها زيادة عدد الشاشات الموجودة في واجهة السيارة، إضافة إلى تقليل أعداد الأزرار بشكل واضح.

وتعكف الشركة الألمانية العملاقة في الوقت الحالي على تجربة أحدث أنظمة الملاحة المدعمة بتكنولوجيا فائقة الجودة، تم ابتكارها بواسطة المؤسسة الأم "فولكس فاجن".