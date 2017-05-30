لجنة الأزهر تنتهي من المسودة الأولى لمشروع قانون مكافحة الكراهية باسم الدين

كتب - محمود مصطفى:

انتهت اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون لمكافحة الكراهية والعنف باسم الدين بالأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، من إعداد المسودة الأولى لمشروع القانون.

,من المقرر، أن تعرض اللجنة مشروع القانون على هيئة كبار العلماء لمناقشته، وتقديمه إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل وفقا للإجراءات المنظمة لذلك .

وأكدت اللجنة أنه جار مناقشة المسودة الأولى لمشروع القانون مع عدد من الخبراء والمتخصصين تمهيدا لعرض المسودة الأولى للمشروع على هيئة كبار العلماء .

ومن المنتظر أن يسهم القانون في الحد من مظاهر الكراهية والتعصب التي تروج لها لبعض الجماعات والتيارات المتشددة فكرياً ، والتأكيد على قيم المواطنة والتعايش المشترك بين أبناء الوطن .

كان الدكتور أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف، قرر في ال13 من مايو الجاري ، تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون لمكافحة الكراهية والعنف باسم الدين.

ويهدف القانون إلى تجريم الحض على الكراهية ومظاهر العنف التي تمارس باسم الأديان، ضمن جهود الأزهر الشريف في مكافحة العنف والتطرف، والعمل على نشر الخطاب المستنير ومواجهة الأفكار الشاذة والخارجة عن سماحة الأديان، واتخاذ كافة السبل من أجل نشر ثقافة التسامح والأخوة بين الناس ومنع كل ما من شأنه إثارة الأحقاد والكراهية بين أبناء الوطن الواحد .​