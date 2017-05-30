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الاجتماع الثالث.. وزير الرياضة يجتمع باللجنة العليا لمونديال السلة للشباب 2017

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الاجتماع الثالث.. وزير الرياضة يجتمع باللجنة العليا لمونديال السلة للشباب 2017 الاجتماع الثالث.. وزير الرياضة يجتمع باللجنة العليا لمونديال السلة للشباب 2017

التحرير

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اجتمع المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، مع أعضاء اللجنة العليا لبطولة كأس العالم لكرة السلة للشباب تحت 19 سنة، التي تستضيفها ، خلال الفترة من 1 إلى 9 يوليو القادم، للوقوف على أخر الاستعدادات الخاصة باستضافة البطولة على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة واستعراض أخر المستجدات ومتابعة ما تم مناقشته في الاجتماع السابق.

ناقش الاجتماع تجهيزات أرض الملعب، والتنسيق مع الخبير المسئول عن تركيب المعلب، قبل البطولة بوقت كاف، كما تم مناقشة تسويق تذاكر المباريات، لكل فرق كرة السلة في الأندية و مراكز الشباب، كذلك الترويج للبطولة من خلال الإعلانات، كما تناول الاجتماع أيضا توصيل خدمة الانترنت، والترتيبات الأمنية.

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 حضر الاجتماع د.مجدى أبو فريخة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة، ومحمد عبد المطلب، مدير البطولة، وممثلي وزارت الدفاع، و الخارجية، والاستثمار، والتعاون الدولى، والصحة، و السياحة، والكهرباء، و محافظة القاهرة و هيئة تنشيط السياحة، و الهيئة العامة للاستعلامات، ومحمود الحلو المدير التنفيذي للمجلس القومى للرياضة، و اللواء على درويش المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة، و محمد سويلم وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، وقيادات وزارة الرياضة.

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