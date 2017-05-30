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البدري يطير إلى كندا بعد مواجهة الوداد

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البدري يطير إلى كندا بعد مواجهة الوداد البدري يطير إلى كندا بعد مواجهة الوداد

التحرير

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يتوجه حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى كندا، لقضاء أجازة قصيرة عقب انتهاء مباراة الوداد المغربي. 

ويطير البدري، إلى كندا لقضاء أجازة سريعة في الفترة من 5 إلى 9 يونيو المقبل، لزيارة أسرته خاصة وإن هذه الفترة لن تشهد ارتباطات محلية أو إفريقية لفريق الكرة في ظل تجمع الوطني لخوض مباراة تونس، يوم 11 يونيو، في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

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ويواجه الأهلي فريق الوداد المغربي، الأحد المقبل ، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

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التحرير

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