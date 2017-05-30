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البدري: لم نحسم ملف التعاقد مع مهاجم أجنبي

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البدري: لم نحسم ملف التعاقد مع مهاجم أجنبي البدري: لم نحسم ملف التعاقد مع مهاجم أجنبي

التحرير

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قال حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن ملف التعاقد مع مهاجم أجنبي خلال الفترة المقبلة، قيد الدراسة ولم يتم حسمه حتى الآن، لافتا إلى إن كل ما يتردد خلال الفترة الحالية عن الاستقرار على مهاجم جديد غير صحيح.

وأكد البدري أن كل الأسماء التي ترددت في الفترة الأخيرة مجرد اجتهادات وغير صحيحة بالمرة، خاصة وأن الأهلي متعاقد بالفعل مع 3 لاعبين أجانب ولا يحق له التعاقد مع لاعب أجنبي جديد في الفترة الحالية.

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وأوضح المدير الفني للأهلي إن ملف الإيفواري سليماني كوليبالي، مازل معلقا ولم يتم الإنتهاء منه، خاصة وأن سفره المفاجيء تزامن مع الاستعداد لمباراة المقاصة الهامة والتي حسم فيها الأهلي لقب بطولة الدوري، لافتا إلى أنه لم يتواصل مع إدارة النادي لمعرفة أخر مستجدات موقف كوليبالي ومن ثم لا يمكن الحديث عن التعاقد مع أي مهاجم جديد إلا بعد حسم ملف كوليبالي بشكل نهائي.

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التحرير

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