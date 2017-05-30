محافظ الدقهلية يوجه بمساعدة 30 حالة إنسانية
محافظ الدقهلية يوجه بمساعدة 30 حالة إنسانية
05:37 م الثلاثاء 30 مايو 2017
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الدقهلية - رامي القناوي:
وجه الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص لبعض الحالات، بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة وصرف علاج على نفقة الدولة لآخرين بتعاون مديرية الصحة، وإقامة أكشاك لتوفير حياة كريمة لبعض الحالات بمساعدة الإدارة العامة للتنمية البشرية والوحدات المحلية المختصة.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بمواطنين، والذي عُقد بقاعة الاجتماعات الصغرى لحل مشكلات أبناء المحافظة.
واستمع المحافظ، لمشكلات 30 مواطنًا تعلقت بقطاعات التربية والتعليم والصحة، وطلبات فرص عمل، بالإضافة حالات تطلب معاشات ضمان اجتماعي، وإقامة أكشاك لبعض الحالات لتوفير حياة كريمة لهم.
وكلف الشعراوي، مدير عام الإدارة الهندسية بديوان المحافظة، بسرعة بحث شكوى أحد مواطني قرية الخيارية مركز المنصورة، من تعدي البعض على حرم شارع داير الناحية بالقرية، واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالهم، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز المنصورة.
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