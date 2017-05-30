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محافظ الإسماعيلية يتفقد اللمسات الأخيرة لمشروع نفق المشاة الجديد

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مصراوي Masrawy

محافظ الإسماعيلية يتفقد اللمسات الأخيرة لمشروع نفق المشاة الجديد

05:29 م الثلاثاء 30 مايو 2017

محافظ الإسماعيلية يتفقد اللمسات الأخيرة لمشروع نفق المشاة الجديد

ارشيفية

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

أجرى اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، رافقه عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، جولة ميدانية لمتابعة وتفقد الإجراءات التنفيذية لاستكمال اللمسات الأخيرة لتشطيب أعمال مشروع إنشاء نفق المشاة الجديد، أمام المدخل الرئيس لجامعة قناة السويس، بتقاطع شارع شبين الكوم مع الطريق الدائري ومنطقة مجمع مواقف سيارات الأقاليم والذي تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وتتجاوز جملة تكلفته خمسة ملايين جنيه.

وحرص المحافظ ومرافقوه من القيادات، على متابعة ما جرى تنفيذه من أعمال التشطيبات النهائية للمرحلة الثانية للمشروع ومتابعة التنفيذ الفعلي.

وأكد المحافظ على ضرورة مضاعفة حجم العمل بالمشروع للإسراع في إنهائه وفقًا للبرنامج الزمني والتوقيتات المحددة له للحد من الطرق.

جدير بالذكر، أنه من المنتظر أن يجري الانتهاء من تنفيذ المشروع، وافتتاحه رسميًّا، وتشغيله لخدمة طلاب الجامعة والعاملين بها والمواطنين بصفة عامة، خلال الأيام القليلة القادمة.

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