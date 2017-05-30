أبرزهم نجل «خالد صالح» و«محمد فهيم».. وجوه شابة خطفت الأنظار في دراما رمضان

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دائمًا ما يشهد الموسم الرمضاني في كل عام إنطلاق عدد من المواهب الشابة، وعلى الرغم من ضيق الحيز الذي ظهر فيه بعضهم ومحدودية أدوارهم؛ فإن بعضهم أثبت حضوره وانتزع الكثير من الإعجابات والإشادات من الجمهور والنقاد على حد سواء، ليصبح شهر رمضان بمثابة بوابة عبور لقلوب الكثير من المشاهدين.

ونرصد عددًا من الوجوه الشابة التي ظهرت في الموسم الرمضاني الجاري من خلال التقرير التالي..

محمد فهيم

حالة ترقب كبيرة صاحبت ظهور الفنان محمد فهيم، الذي يجسد شخصية القيادي الإخواني "سيد قطب" بمسلسل "الجماعة 2"، وبمجرد عرض الحلقات الأولى، حاز "فهيم" على استحسان الكثيرين، خاصة وأنه أتقن الدور لسببين، أولهما تقارب الشبه بينه وبين "سيد قطب"، وكذلك كان على قدر عالِ من الأداء، بحسب آراء الكثيرين.

مها نصار

حالة جدل كبيرة صاحبت ظهور الجارية "نعمة" في الحلقة الأولى من مسلسل "واحة الغروب"، والتي تقوم بدورها الفنانة "مها نصار"، ليس فقط بسبب سلاسة أداءها؛ وإنما بسبب قصتها مع الضابط محمود عبد الظاهر، الذي يجسد دوره الفنان "خالد النبوي"، حيث حازت القصة على اهتمام الجمهور خاصة بعد أحداث الحلقة الثانية، والتي تشهد رحيلها من المنزل دون علم الضابط "محمود"، بعدما تهكم على فكرة تبادل الحب بينهما، فيجن جنونه ويدخل في نوبة اكتئاب بعدما يفقد الأمل في العثور عليها في أي مكان.

أحمد خالد صالح

لفت نظر المشاهدين أيضًا ظهور أحمد خالد صالح، نجل الفنان الراحل خالد صالح، في مسلسل "30 يوم"، ويجسد دور شقيق الفنان "آسر ياسين" الذي يدرس بالجامعة، ويحاول طوال الوقت أن يساعد شقيقه في كل الظروف المحيطة بالعائلة، وحظي أحمد على إعجاب الكثيرين لما يتمتع به من موهبة ملحوظة.

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مايان

لفتت الممثلة الشابة "مايان" الأنظار إليها بعد عرض الحلقات الأولى من مسلسل "ظل الرئيس"، الذي يقوم ببطولته الفنان "ياسر جلال"، وتألقت في الحلقات التي شهدت وفاة شقيقها ووالدتها، حيث ظهر عليها الحزن الشديد والتوتر لفقد أهم أضلاع عائلتها مما أصابها بصدمة نفسية كبيرة.

الجدير بالذكر أن ذلك الظهور لم يكن الأول لها، ولكنها شاركت في العديد من الأعمال الدرامية السابقة كان أبرزها مسلسل "أبو البنات" و"الأب الروحي".

سارة الشامي

بخفة روحها وجمال ملامحها؛ استطاعت المممثلة الشابة سارة الشامي أن تلفت انتباه الكثيرين من رواد الدراما الرمضانية، بمشاركتها في مسلسل "كلبش"، الذي تقوم فيه بدور شقيقة الفنان "أمير كرارة"، وتساءل الكثيرون من هي الممثلة الشابة التي تقدم دور شقيقة "كرارة"، رغم أنها ظهرت سابقًا في مسلسل "الأب الروحي".

محمد حجازى

نجح الممثل الشاب محمد حجازي في خطف الأنظار إليه بدوره المختلف في مسلسل "كفر دلهاب"، الذي يقوم ببطولته الفنان "يوسف الشريف"، حيث تميز ببراعته في توظيف مشاعره والتحكم بملامح وجهه، ما جعله ضمن الفنانين الذين يتنبأ لهم الجمهور بالتألق في المستقبل.