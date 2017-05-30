تأجيل دعوى بطلان انتخابات نادي القضاة لـ24 يوليو

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قررت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف، اليوم الثلاثاء، تأجيل دعوى بطلان انتخابات نادي القضاة إلى جلسة 24 يوليو للقرار السابق، وتسليم نادي القضاة أوراق العملية الانتخابية بالكامل، وكشوف الناخبين وأوراق الفرز للتأكد من صحة الأرقام المعلنة.

وكانت دعوى أقامها كل من المستشارين جمال الدين القيسوني، رئيس محكمة استئناف أسيوط سابقًا، والمرشح السابق على مقعد المتقاعدين، والمستشار محمد أحمد عبد القوى، المستشار بمحكمة القاهرة الاقتصادية، والمرشح السابق على مقاعد المستشارين، تطالب ببطلان انتخابات مجلس إدارة نادي القضاة.

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وكانت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف في جلستها الماضية قد عرضت على أطراف الدعوى نتيجة تقرير اللجنة القضائية المنتدبة بقرار من المحكمة لإعادة فرز صناديق الاقتراع الخاصة بانتخابات نادي القضاة، وبيان عدد الأصوات التي تم الإدلاء بها عن مقعدي القضاة المتقاعدين المستشارين وما حصل عليها كل من المدعين المستشار جمال الدين لبيب القيسوني، والمستشار محمد أحمد عبدالقوي المستشارين، حيث كشف التقرير التي انفردت "فيتو" بنشره فقد بطاقات إبداء الرأي الخاصة بالمستشارين المتقاعدين باللجنة رقم 12 وعددها 518 بطاقة إبداء رأي، كذلك فقد كشف الحضور الخاص باللجنة رقم (1) والخاصة بالمتقاعدين.

وخلال الجلسة الماضية تقدم نادي القضاة بصندوق الاقتراع المفقود الذي يضم 518 بطاقة إبداء رأي، والذي أكد تقرير اللجنة القضائية المنتدبة فقدان هذا الصندوق.