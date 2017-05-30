أمير قطر يزور الكويت غدا

الكويت (د ب أ)

أكد الديوان الأميري الكويتي اليوم الثلاثاء أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد سيقوم غدا الأربعاء بزيارة إلى البلاد.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) فإن زيارة أمير قطر "أخوية لتقديم التهاني بمناسبة شهر رمضان لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر".

يأتي هذا وسط أنباء متواترة عن وساطة تقوم بها الكويت بعد تصريحات لأمير قطر نقلتها وكالة الأنباء القطرية وأثارت حالة من الغضب في الدول الخليجية لتضمنها انتقادات للسعودية والإمارات ومصر. ورغم أن الوكالة القطرية أفادت بتعرضها لاختراق، إلا أن السعودية أشارت إلى صعوبة حدوث مثل هذا الاختراق.

وقال أمير قطر في التصريحات التي تم نفي صحتها إن بلاده نجحت في بناء علاقات قوية مع أمريكا وإيران في وقت واحد، وقال إن إيران "تمثل ثقلا إقليميا وإسلاميا لا يمكن تجاهله، وليس من الحكمة التصعيد معها، خاصة أنها قوة كبرى تضمن الاستقرار في المنطقة عند التعاون معها".